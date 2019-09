14-Jähriger entwickelte für den Zoo Schmiding professionelle App

Kunstturnen und Programmieren sind die Hobbys des 14-jährigen Markus aus Krenglbach. Der junge Bursch entwickelte in Eigenregie eine App für den Zoo Schmiding, die seit gestern kostenlos genutzt werden kann. Mithilfe einer interaktiven Karte wird man damit durch die Anlage gelotst, an die nächste "Meet the Keeper"-Station erinnert und perfekt mit Informationen zu den circa 1000 Tieren versorgt. Die Konfiguration der App ist einfach. Große Buttons und eine übersichtliche Navigationsleiste erleichtern die Bedienung.

Markus ist das älteste von drei Kindern des Besitzer-Ehepaares Andreas und Daniela Artmann. Ob die von Markus neu entwickelte App eine Erhöhung seines Taschengeldes zur Folge hatte, wollten der Arzt und die Zoologin nicht verraten. Auf die Idee kam der junge Gymnasiast vor rund einem Jahr: "Er hat sich schon länger dafür interessiert und wollte unbedingt etwas am Computer machen", schildert seine Mutter. Die Schule und der Sport hätten nicht gelitten, versichert die Mama. Schließlich ist Markus ein guter Schüler und wie andere Kinder auch liebt er es, am Smartphone herumzuspielen.

Seinen Eltern war wichtig, dass er nicht nur vor dem Computer sitzt, sondern sich zum Ausgleich auch sportlich betätigt. Nach Anfängen im Judo wechselte Markus zum Kunstturnen und feierte als Leistungsturner des Welser Turnvereins WTV in diesem Jahr den zweiten Staatsmeistertitel in der Mannschaft.

Die wichtigste Zielgruppe seiner neuen App sind Gleichaltrige: "Viele von uns sind ja sehr Smartphone-begeistert. Da macht es natürlich Spaß, Informationen auch im Zoo mithilfe einer App zu erhalten", sagt der Schüler des Realgymnasiums Wallererstraße.

App löst großes Interesse aus

Neben dem Spaßfaktor bringt die App aber auch ganz praktische Vorteile. So können die verschiedenen Fragebögen, die als Unterrichtsmaterial gedacht sind, erstmals direkt am Handy durchgearbeitet und an Lehrer verschickt werden: "Bei den Biologielehrern in meiner Schule ist die App auf großes Interesse gestoßen", erzählt Markus. Naturerlebnisse, kombiniert mit moderner Technologie, scheinen im Trend zu liegen. Die neue Zoo-App kann übrigens jederzeit weiterentwickelt werden: "Es gibt auch schon jede Menge Ideen", erklärt Markus.

Die bedienerfreundliche Software ist kostenlos. Derzeit ist sie aber nur für Android-Handys verfügbar. Die iOS-Version für Apple-Geräte befindet sich noch in Arbeit.

Der Zoo Schmiding zählt jährlich rund 200.000 Besucher. Mit einer Kombikarte kann das Freigelände, der Aquazoo und das im Dezember 2017 eröffnete Evolutionsmuseum besucht werden.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at