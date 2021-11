Verliebt in "Nicolas Belko": Frau um 31.000 Euro betrogen

Über die App "Instagram" lernte eine 53-jährige Frau aus Engelhartszell (Bezirk Schärding) im Februar dieses Jahres ihre vermeintlich große Liebe kennen. Aus einer kurzgehaltenen Nachricht wurden stundenlange Konversationen.

Die Frau gab ihm ihre Handynummer, der Dialog setzte sich auf "WhatsApp" fort. Dann, nach einigen Wochen auf Wolke sieben schwebend, klagte ihr "Nicolas Belko" sein Leid: Er, ein erfolgreicher Geschäftsmann, sei in der Elfenbeinküste in Schwierigkeiten geraten und dringend auf Hilfe angewiesen. Er brauche Geld, er würde ihr alles bald zurückzahlen, sie könne sich auf seine Liebe verlassen. Die Innviertlerin ließ sich überreden und überwies in der Folge in drei Teilbeträgen mehr als 31.000 Euro auf zwei Konten in Frankreich und Deutschland. Doch "Nicolas" hielt seine Versprechen nicht.

Die 53-Jährige wurde misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Die Beamten konnten ein Konto, auf das die Innviertlerin Geld überwiesen hatte, öffnen. Es gehörte zu einem 59-jährigen Mann aus Bochum, der bei der polizeilichen Vernehmung aber jegliche Aussage verweigerte. Wer "Nicolas Belko" war und von wo aus er seine betrügerischen Liebesbekundungen sandte, ist unklar. Die Polizei warnt einmal mehr, kein Geld an "Internetbeziehungen" zu überweisen – auch wenn ein Notfall behauptet wird. (geg)