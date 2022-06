Überflutungen und Sturmschäden: Wieder dutzende Einsätze wegen Gewitter

Die Experten der ZAMG erwarteten ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, die allerdings nicht mehr so heftig ausfallen sollten, wie am Montag. Und sie sollten recht behalten. Gegen 18:30 Uhr erreichte die Gewitterfront von Bayern kommend das Salzkammergut und das Innviertel, wenig später donnerte und blitze es auch im Zentralraum.

Große Niederschlagsmengen

Lokal kamen binnen weniger Minuten große Niederschlagsmengen zusammen, die auch kleinere Bäche über die Ufer treten ließen. So wurden etwa in Schwarzenberg am Böhmerwald 30,8 mm in nur 30 Minuten gemessen, 29,7 mm waren es in Hellmonsödt und 26,6 mm in Linz.

Mit Stand 19:30 Uhr meldete das Landesfeuerwehrkommando nur vereinzelt Einsätze wegen Überflutungen. So rückten etwa in Offenhausen (Bezirk Wels-Land), Weibern (Bezirk Grieskirchen), Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) und Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf an der Krems) Helfer aus, um Überschwemmungen zu beseitigen. Es galt, überflutete Keller abzupumpen und Verkehrswege wieder freizumachen. Im Mühl- und Innviertel wurden die Einsatzkräfte auch wegen Sturmschäden alarmiert.

Dutzende Feuerwehreinsätze

Die Zahl der Einsätze stieg kontinuierlich. Gegen 20:15 Uhr erreichten die Gewitter das Mühlviertel, auch hier galt es Sturmschäden abzuarbeiten. An die 50 Alarmierungen in ganz Oberösterreich wurden bis 21 Uhr gezählt, einige davon betrafen auch Löscheinsätze infolge von Blitzschlägen.

So traf etwa ein Blitz in Allerheiligen im Mühlkreis (Bezirk Perg) einen Heustadel, die Feuerwehr konnte aber rasch Entwarnung geben. Im Vergleich zum Vortag hielt sich das Arbeitsvolumen für die Einsatzkräfte insgesamt in Grenzen. Über gröbere Schäden war am Dienstagabend nichts bekannt.

Wieder Gewitterwarnung für Mittwoch

In der kommenden Nacht dürfte sich das Wetter vorerst etwas beruhigen, weitere Gewitter sind aber auch spät nachts nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch ziehen zu Beginn noch Schauer und Gewitter durch, welche aber bald trockenem und oft sonnigem Wetter Platz machen.

Die Luft bleibt sehr labil, am Nachmittag können erneut verbreitet Regenschauer und teils auch kräftige Gewitter entstehen. Dabei sind Hagel, Starkregen und auch erneut Sturmböen ein Thema. Der Schwerpunkt liegt am Mittwoch auf der Linie Passau - Ried i. Innkreis - Bad Ischl ostwärts, so die Prognose der ZAMG von Dienstagmittag.

Der Donnerstag bringt aus heutiger Sicht im Flachland etwas stabileres Wetter mit Sonnenschein, im Gebirge und Mühlviertel ist die Schauer- und Gewitterneigung am Nachmittag wieder größer. Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 18 Grad, die Höchstwerte erreichen 27 bis 31 Grad.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Details zur Warnung

Video: Die Unwetter haben in der Nacht auf Dienstag vor allem im Osten Oberösterreichs zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Die Gewitterfront zog von der Steiermark Richtung Norden durch die Bezirke Kirchdorf, Steyr-Land, Linz-Land, Perg und Urfahr-Umgebung.

