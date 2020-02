Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt: Lenker (84) ausgeforscht

Es handelt sich um einen 84-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land, teilte die Pressestelle der Polizei am Freitagnachmittag mit. Der Mann hatte das Opfer, einen ebenfalls 84-jährigen Radfahrer, mit seinem VW-Caddy gerammt und war danach weitergefahren. Der Radfahrer war durch die Wucht des Aufpralls 14 Meter durch die Luft geschleudert und tödlich verletzt worden.

Bei seiner Einvernahme gab der Lenker an, er haben den Zusammenstoß zwar bemerkt, sei aber nicht davon ausgegangen, dass es sich um eine Person gehandelt habe. Nach etwa 200 Metern habe er seinen Pkw angehalten und keine größeren Schäden bemerkt. Deshalb sei er weitergefahren.

Als er wenig später wieder zur Unfallstelle zurückgekehrte, habe er die Einsatzkräfte und das beschädigte Fahrrad bemerkt und sei vermutlich aus Schock und in Unkenntnis der Tragweite weiter gefahren. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt, so die Polizei.

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Zu dem Unfall war es am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Steyrer Straße gekommen, als der Pensionist mit den Fahrrad in Richtung Ortszentrum einbiegen wollte. „Es ist alles so schnell gegangen. Ich habe noch den Aufprall gesehen und bin sofort ins Lokal gelaufen, um die Rettung zu rufen“, sagt eine Augenzeugin. Sie war gerade auf dem Parkplatz, als der dunkle Kastenwagen an der Imbiss-Stube Kranawetter vorbeifuhr.

>>> Videoaufnahmen von der Unfallstelle:

Das Auto, das ebenfalls in Richtung Sierninger Ortszentrum unterwegs war, erfasste den 84-jährigen Radfahrer mit voller Wucht. Er kam neben der Fahrbahn zu liegen. Der Lenker verringerte laut Zeugenaussagen kurz die Geschwindigkeit, ergriff dann aber die Flucht und fuhr in Richtung Zentrum weiter. „Als ich wieder aus dem Lokal kam, sind bereits zwei Herren bei dem Mann gestanden, vom Auto war aber nichts mehr zu sehen“, sagt die Augenzeugin.

Die schnelle Hilfe für den Pensionisten kam trotz aller Bemühungen von Augenzeugen, Rettung und Notarzt zu spät. Die Verletzungen des Mannes waren zu schwer, die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

>>> Lokalisierung: Der Unfall hat sich in der Steyrer Straße Nummer 37k ereignet

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht ist es in der Nacht auf Freitag im Gemeindegebiet von Vorchdorf (Bezirk Gmunden) gekommen. Eine Fußgängerin, die in auf dem Bankett der Pettenbacher Landesstraße Richtung Zentrum unterwegs war, wurde von einem Auto gestreift. Sie stürzte und blieb am Straßenrand liegen, der Lenker fuhr einfach weiter.

Ein Ehepaar fand die Verletzte und setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde von der Rettung versorgt und ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht. Zum fahrerflüchtigen Pkw konnte sie keine Angaben machen. Die Polizeiinspektion Vorchdorf bittet unter der Telefonnummer 059133 4111 um Hinweise.