Tödlicher Unfall im Innviertel: Pkw kollidierte mit Zug

Der Unfall passierte ersten Informationen zufolge an einem unbeschrankten Bahnübergang im Gemeindegebiet von Schalchen. Bei winterlichen Fahrverhältnissen dürfte eine Lenkerin gegen 17 Uhr einen herannahenden Zug übersehen haben. Der Lokführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde vom Zug erfasst, für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät. Sie zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie noch am Unfallort starb.

Für die Aufräumarbeiten rückten die Freiwilligen Feuerwehren Furth, Mattighofen und Schalchen an. Die Zugstrecke war zwischen Mattighofen und Mauerkirchen unterbrochen, die ÖBB richteten einen Schienenersatzverkehr ein. Näheres war vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.