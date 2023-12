Stromausfälle zu Weihnachten: "Rechnen laufend mit Störungen"

Das Sturmtief "Zoltan" traf Oberösterreich in der Nacht auf Freitag mit voller Wucht. Der bis zu 100 km/h starke Wind sorgte auch für etliche Stromausfälle. Bäume stürzten aufgrund des starken Windes auf Stromleitungen. Der Niederschlag verursachte ebenfalls Ausfälle, wurden durch den aufgeweichten Boden weitere Bäume entwurzelt. Einen regionalen Schwerpunkt gab es nicht, war das gesamte Bundesland betroffen.

Kurz vor Mitternacht war in 35.000 Haushalten der Strom ausgefallen, berichtet Wolfgang Denk, Pressesprecher von Netz Oberösterreich, im OÖN-Gespräch. In den Morgenstunden waren noch rund 2000 Haushalte ohne Strom, die im Laufe des Vormittags wieder an das Netz angeschlossen werden sollen.

Die Wettervorhersage der nächsten Tage verspricht die Monteure weiterhin zu fordern. "Wir rechnen damit, dass laufend Störungen hereinkommen", sagt Denk. Personell wird jeder verfügbare Mitarbeiter im Einsatz sein. "Pro Nacht werden es zwischen 100 und 150 Leute sein", verspricht Denk auch ein schnelles Beheben der Störungen. "Außer es ist in der Nacht und wir können wo nicht hin oder die Eigengefährdung ist zu groß, dann müssen wir auf die Morgenstunden warten."

