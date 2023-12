Erste Vorboten des Sturms: Stromausfälle und Feuerwehreinsätze

Die Ruhe vor dem Sturm am Donnerstagnachmittag war trügerisch. Denn bereits in den Abendstunden nahmen die Böen an Kraft zu.

Gegen 20 Uhr gab es erste Probleme mit der Stromversorgung im Mühlviertel, bestätigt ein Mitarbeiter der Störungs-Meldestelle der Netz OÖ/Energie AG. Kurz nach 21 Uhr waren im Bezirk Rohrbach 828 von 28.052 Energie AG-Kunden betroffen, im Nachbarbezirk Urfahr-Umgebung bereits 1152 von 14.701 Kundinnen und Kunden. "Jeder Stromausfall ist natürlich einer zu viel", so der Mitarbeiter an der Telefonhotline, der am Abend bereits etliche Telefonate zu führen hatte. Die Techniker seien bereits unterwegs, es werde auf Hochtouren daran gearbeitet, die Stromleitungen wieder instand zu setzen. Wie lange es dauert, konnte er jedoch noch nicht sagen. Doch schon im Laufe der folgenden halben Stunde konnten Schäden behoben werden: Gegen 21.30 Uhr hatten in Urfahr-Umgebung bereits wieder alle, in Rohrbach nur noch 176 Haushalte keinen Strom.

Auch beim Landesfeuerwehrkommando waren zwar noch vereinzelt, aber doch schon etliche Sturmschaden-Einsätze der freiwilligen Feuerwehren verzeichnet worden - verteilt auf das gesamte Bundesland. "So richtig losgehen soll es ja erst gegen 23 Uhr", so ein Mitarbeiter der Leitstelle. In der Nacht und morgen rechnet man mit einem stärkeren Aufkommen an Sturmschäden. Sollte sich die Situation zuspitzen, werde die Mannschaft in der Telefonzentrale auch noch verstärkt.

