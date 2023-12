Sturmfront: Etliche Dachschäden in Bad Ischl

"Es wird schon besser, aber es gibt immer noch viele laufende Einsätze", hießt es am frühen Freitagnachmittag aus der FF Bad Ischl. In der Nacht wurde vor allem der Stadtteil Pfandl von den orkanartigen Böen in Mitleidenschaft gezogen, doch inzwischen sei das ganze Stadtgebiet betroffen. 50 bis 60 Dachschäden habe es bisher gegeben, schätzt Einsatzleiter Hannes Stibl im Gespräch mit nachrichten.at.

Darunter seien zehn schwere Schäden: so eine große Halle abgedeckt worden. Auch das Blechdach-Teil eines Hotels im Zentrum von Bad Ischl sei verweht worden. Zur Sicherheit wurde die betroffene Straße von der Polizei gesperrt. Das Ö3 Weihnachtswunder sei derzeit aber planmäßig im Gange. Doch schon in den nächsten Stunden soll der nächste Sturm aufziehen.

Wels: Dach von Turnsaal schwer beschädigt

Auch in Wels wurde in der Nacht auf Freitag ein Flachdach abgedeckt, betroffen war ein Schulgebäude in der Linzer Straße, konkret der Turnsaal des Schulzentrums. Schäden seien provisorisch beseitigt worden und das Flachdach mit Gewichten beschwert worden, heißt es aus der FF Wels. Der Vorfall passierte gegen 23 Uhr, rund 20 Feuerwehrleute waren deshalb im Einsatz.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

