Zum Frauentag: Doku über Elfriede Jelinek im Kino

Wunderkind, Skandalautorin, Feministin, Modeliebhaberin, Kommunistin, Sprachterroristin, Enfant terrible, geniale, verletzliche Künstlerin: Mit "Elfriede Jelinek: Die Sprache von der Leine lassen" wurde zum ersten Mal in einem Kinofilm die Geschichte von Leben und Werk der unvergleichlichen Autorin erzählt, der ersten österreichischen Schriftstellerin, die – 2004 – mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Die Doku von Regisseurin Claudia Müller nähert sich der nur auf den ersten Blick unnahbaren Künstlerin an und zeigt mit erstmals veröffentlichten Film- und Tonausschnitten die zurückgezogene Autorin auch als Mensch mit all ihren Facetten. Entstanden ist ein vielschichtiges Porträt, das Widersprüche auflöst und den kreativen Umgang mit der Sprache in den Mittelpunkt stellt.

Anlässlich des Frauentages zeigen die Grünen Steyr im Rahmen ihrer "Vollwertfilm"-Reihe diese Doku über Elfriede Jelinek morgen, Mittwoch, 1. März, um 19.30 Uhr im Citykino Steyr. Als Begrüßung gibt es für alle Kinogäste ein Glas Prosecco.

