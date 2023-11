Zirkus Althoff braucht jetzt dringend einen Stall für Tiere

Was war das für den österreichischen Traditionszirkus Althoff für ein durchwachsenes Jahr: Während der Hitzewellen kamen mancherorts nur wenige Zuschauer in die Manege und nach Wolkenbrüchen mussten Gastspiele abgebrochen werden, weil der Starkregen die Wiesen in Schlammfelder verwandelte. In Micheldorf waren zuletzt die Vorführungen gut besucht, Eltern standen mit ihren Kindern an den Kassen Schlange. Dann fuhr eine Sturmböe in das Stallzelt, wirbelte die Plane durch die Luft und ließ sie auf die Ponys, Pferde, Ziegen und Lamas zu Boden krachen. Die Tiere überstanden den Zwischenfall zum Glück unbeschadet, die OÖN berichteten.

Mehr zum Thema Steyr Sorge um 30 Tiere: Sturm blies Zirkuszelt in Micheldorf weg MICHELDORF. Von einer Windböe erfasst und weggeweht wurde ein Zirkuszelt am Sonntagabend in Heiligenkreuz (Gemeinde Micheldorf, Bezirk Kirchdorf). Sorge um 30 Tiere: Sturm blies Zirkuszelt in Micheldorf weg

Gestern begutachtete ein Statiker das umgestürzte Zelt. "Es ist ein Totalschaden", sagt Christoph Drexler, der Pressesprecher des Circus Althoff. In Geldwert wird der Sachschaden auf 30.000 Euro beziffert, der Zirkus hat darüber hinaus aber noch ein größeres Problem: Er hat keine Stallungen mehr für die Tiere und die Nächte sind bereits zur Jahreszeit passend kälter geworden, sodass man die vierbeinigen Artisten nicht mehr einfach im Freien auf der Wiese lassen kann. "Wir behelfen uns damit, dass wir die Tiere für die Nacht in unsere Transporter treiben, wo sie einigermaßen geschützt sind", sagt Drexler. Eine Dauerlösung für die 30 Ponys, Pferde, Alpakas, Ziegen und eine trächtige Eselin ist das freilich nicht. Der Zirkus muss als Überbrückung bis zum Bezug des Winterquartiers in Braunau ein warmes Zuhause für seine Tiere besorgen.

Dafür ist ein Spendenkonto eingerichtet: BIC SPBAATWW, IBAN AT 07 1912 0000 6680 5110

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Micheldorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.