Wendolsky fuhr beim Bergslalom allen davon

Patrick Wendolsky war der schnellste der 90 Rennfahrer, die die 800 Meter lange Strecke mit 14 Prozent Steigung hinaufkurvten. Der Gaflenzer gewann mit seinem VW Golf GTI 16 V den Bergslalom in der Zwei-Liter-Klasse mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Damit nicht genug: Beim "Superfinale", in dem die acht tagesschnellsten Fahrer im K.-o.-System gegeneinander fuhren, ließ der junge Mann aus Gaflenz auch Konkurrenten mit leistungsstärkeren Motoren hinter sich. Im Finale besiegte Wendolsky auch noch den Honda-Civic-Fahrer Alexander Neusiedler und nahm den Pokal für den "Superfinale-Gesamtsieg" in Empfang.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gaflenz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.