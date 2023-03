Wasserturm gibt es nun als Bastelbogen im Rathaus

Neben der Remise für die Lokomotiven blieb nur der Wasserturm am Bahnhofsgelände stehen. Das Wahrzeichen können sich Bewohner mit Schere und Kleber aus einem Papierbogen basteln.

Dozenten und Studierende der TU Wien haben die Modellversion für den Eigenbau im Rahmen eines Forschungsprojektes für den „Architekturführer Niederösterreich“ als Druckvorlage gezeichnet. „Die Anleitung und die Bastelbögen für den Wasserturm können zu den Öffnungszeiten im Bürgerservice im Amstettner Rathaus abgeholt werden“, erläutert Vizebürgermeister Markus Brandstetter (VP). Das papierene Wahrzeichen wird gratis an Bastler aus der Stadt abgegeben. „Der Wasserturm ist eines der markantesten Wahrzeichen in unserer Stadt“, erklärt Brandstetter. Das Gebäude ist ein Symbol für den Aufschwung, den die Stadt genommen hat, nachdem durch sie die Geleise der Kaiserin-Elisabeth-Bahn gelegt worden waren, wie die Westbahn in der Monarchie hieß. (feh)

