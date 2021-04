Warenspenden für Markt

WEYER. Die Goldhaubengruppe Weyer stellt sich auch heuer wieder mit einer Warenspende beim Rotkreuz-Markt ein. "Obwohl die Goldhaubengruppe in den vergangenen Monaten selbst keine Veranstaltungen durchführen konnte, hat sie es sich nicht nehmen lassen, wieder für Menschen in Not aus der Region zu spenden", freut sich Rotkreuz-Teamleiterin Lisa Schwaiger. Der Rotkreuz-Markt in Weyer hat jeden Dienstag von 14 bis 15 Uhr geöffnet. Anträge für eine Einkaufsberechtigung gibt es auf den Gemeindeämtern.

