Vorwärts will am Freitag schwarze Serie beenden

Auf 1. Mai 1999 datiert der bislang einzige Erfolg des SKV gegen Austria Lustenau. Seit der Neugründung haben die Steyrer alle drei Duelle mit den Vorarlbergern verloren.

Diese schwarze Serie soll am Freitag ab 19.10 Uhr vor eigenem Publikum aber zu Ende gehen. Auch wenn sich Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller der vielen Stärken des Gegners, der nach holprigem Saisonstart wieder in Topform ist und mittlerweile auf Rang 3 der 2. Bundesliga geklettert ist, bewusst ist: "Lustenau hat seit dem Trainerwechsel alle vier Pflichtspiele gewonnen. Jetzt sind die Vorarlberger wieder ein absoluter Titelkandidat."

Doch auch die Rot-Weißen dürfen mit breiter Brust in das Duell mit der von Roman Mählich betreuten Truppe aus dem Ländle gehen. In der Heimtabelle rangiert der SKV auf Rang zwei. Dragan Marceta, eine Leihgabe aus Lustenau, wird zudem für Vorwärts gegen seinen Stammverein spielen. Er kennt dessen Topstars wie Torjäger Ronivaldo bestens. Der zweite Leihspieler, Nicolai Bösch, wird aufgrund eines Bändereinrisses fehlen. Mit Verteidiger Michael Lageder steht auch ein ehemaliger Rot-Weißer in Diensten der Vorarlberger.