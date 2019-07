Vorwärts ist im Cup in Bad Gleichenberg gefordert

Nach langer Vorbereitung wird es heute ernst für die runderneuerte Mannschaft des SK Vorwärts Steyr. In der ersten Runde des Uniqa ÖFB Cups treffen die Rot-Weißen heute, 19 Uhr, auswärts auf Bad Gleichenberg. An den Verein aus der Südoststeiermark haben die Rot-Weißen durchwegs positive Erinnerungen. Beim letzten Duell am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison 2017/2018 feierten die Steyrer einen 8:1-Auswärtssieg. Von der damaligen Startaufstellung sind noch Ersatztormann Bernhard Staudinger, Nicolas Wimmer, Mirsad Sulejmanovic, Michael Halbartschlager und Josip Martinovic im Kader.

Trainer Wilhelm Wahlmüller wäre heute wohl auch mit einem knapperen Sieg zufrieden. Für die Rot-Weißen zählt nur das Weiterkommen. Bei diesem Vorhaben muss Wahlmüller vermutlich auf Thomas Himmelfreundpointner verzichten, der zuletzt ebenso wie Neuzugang Kevin Brandstätter angeschlagen pausieren musste. Auch hinter dem Einsatz von Pascal Hofstätter stand gestern noch ein Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler erhielt von seinem alten Verein Stadl-Paura noch keine Freigabe. Sportvorstand Jürgen Tröscher hatte deshalb gestern Abend einen Termin beim oberösterreichischen Fußballverband.

Im Angriff gibt derzeit Christopher Bibaku den Alleinunterhalter. Noch konnten sich die Rot-Weißen mit keinem anderen Kandidaten auf ein Engagement einigen. Zudem soll in den kommenden Tagen noch ein zusätzlicher Verteidiger verpflichtet werden.