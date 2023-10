Vorwärts holte in der Steiermark einen Punkt

Vorwärts musste auf die erkrankten Amir Pasic und Bojan Lukic sowie auf den verletzten Max Richter verzichten. Erstmals stand dafür Toni Kabashaj nach seinem Meniskus-Riss in der Startelf und nahm die zentrale Position in der Dreierkette ein. Geburtstagskind Eman Lidan (18) startete im rechten Mittelfeld.

Auf Kunstrasen im Koralmstadion entwickelte sich im Duell Fünfter gegen Sechster eine flotte Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren in der ersten Halbzeit. Torchancen gab es auf beiden Seiten kaum, die beste Möglichkeit der Gäste hatte Daniel Bilic, der aus guter Position verzog (29.). Eine Standardsituation führte zur 1:0-Pausenführung für Deutschlandsberg. Nach einem Eckball von Christian Degen köpfelte der freistehende Daniel Schroll ein (34.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Vorwärts mehr vom Spiel, Stefan Goldnagl prüfte mit einem Weitschuss Torhüter Leonid Tafolli (56.). Drei Minuten später gelang der Ausgleich nach einem Eckball. Ein Verteidiger der Hausherren verlängerte am kurzen Pfosten per Kopf und der Ball landete zum 1:1 in den Maschen.

Die zwischendurch hitzig geführte Partie war bis zum Schluss offen, beide Seiten ließen aber wenig zu und so blieb es beim gerechten Remis.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper