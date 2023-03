Vorwärts hofft zuhause auf den Befreiungsschlag

Die gute Leistung in Lafnitz lässt die Kicker des SK BMD Vorwärts Steyr heute, Freitag, zuversichtlich ins Heimspiel gegen Kapfenberg gehen. Mit der Unterstützung des Publikums soll der erste Sieg im Frühjahr gelingen. Anstoß ist um 18.10 Uhr. „Es wird viel Arbeit nötig sein. Mit derselben Energie wie in Lafnitz können wir sicher die drei Punkte machen“, sagt Trainer Daniel Madlener.

Das Hinspiel in der Obersteiermark endete mit einem 1:1. In der Vorsaison konnten die Rot-Weißen beide Duelle gewinnen. Stürmer Faris Zubanovic kann erstmals an der Volksstraße auflaufen. Seine Arbeitsgenehmigung traf am Mittwoch ein. Kapitän Alberto Prada ist wieder fit und auch bei Kubilay Yilmaz, der diese Woche ins Mannschaftstraining einstieg, könnte es zu einem Kurzeinsatz reichen.

Um viele Fans ins Stadion zu locken, hat sich der SK Vorwärts eine Aktion überlegt. Wer sich online ein Ticket für das Kapfenberg-Match sichert, bekommt eine Karte für das Match gegen den FAC am 31. März gratis dazu. Im Rahmen des Heimspiels wird Sportdirektor Jürgen Tröscher nach fünf Jahren beim SKV verabschiedet. (mini)

Autor Stefan Minichberger Stefan Minichberger