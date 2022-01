Vortrag: Kann es funktionieren, wenn alle von daheim aus arbeiten?

Arbeiten in den eigenen vier Wänden, mit Blick auf den Sandstrand oder selbst in der vernetzten Almhütte – dass "remote" zu arbeiten, also aus der Ferne und nicht am Firmensitz, funktioniert, beweist das aufstrebende Steyrer Unternehmen "StreamTV Media GmbH" seit seiner Gründung im Jahr 2018.

Wie "Remote Work" funktioniert, zeigt das Start-up gemeinsam mit der Zukunftsregion Steyr beim heuer ersten Stammtisch 4.0 mit dem Thema "StreamTV – a 100 % Remote Company" am Donnerstag, 10. Februar, ab 17 Uhr im Gebäude II des FH-Campus Steyr.

StreamTV ist ein erfolgreiches Medienunternehmen der internationalen Game-Streaming-Branche. Das Steyrer Jungunternehmen entwickelt Produkte, Tools und Dienstleistungen für Livestreamer, Communitys, E-Sport-Teams und Brands. Zu den Projekten von StreamTV Media zählen Own3d.tv, Own3d.pro und Streamheroes.gg.

Seit der Gründung 2018 setzt StreamTV Media auf ortsunabhängige Zusammenarbeit und schreibt damit Erfolgsgeschichte. Weniger als zehn Prozent der Belegschaft seien regelmäßig am Standort, der Rest arbeite von zu Hause, sagt Co-Founder und CEO Thomas Rafelsberger: "Da das Team weltweit verstreut arbeitet, ist es notwendig, zu hundert Prozent remote zu arbeiten. Die Mitarbeiter sind dadurch sehr flexibel, aber wir schaffen es trotzdem, ein Teamgefühl zu etablieren."

Einblicke in die Start-up-Kultur

Beim Stammtisch 4.0 gewährt Rafelsberger Einblicke in die Start-up-Kultur seines Unternehmens sowie in die Welt der Gaming-Branche. Wie ein Unternehmen zu hundert Prozent remote geführt werden kann, erklärt Personalchefin Ursula Rakowetz. Um dem Puls der Zeit vorauszueilen, ist die Positionierung eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber ein wesentlicher Aspekt, dem sich Marco Brandstetter widmet. Er verrät, wie man die digitale Generation für ein Unternehmen gewinnt und hält.