Verdacht der Schlepperei: Mann in Steyr festgenommen

Der Mann soll versucht haben, sich in Oberösterreich einer Haft in Ungarn zu entziehen. Schon am 24. Jänner wurde mitgeteilt, dass gegen den Mann aus Steyr ein EU-Haftbefehl wegen Verdachts der Schlepperei besteht, berichtete die Polizei am Mittwoch. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr konnte die Polizei den Mann festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Garsten eingeliefert, hieß es am Mittwochabend.