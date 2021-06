Transfers: Michael Lageder kehrt zur Vorwärts zurück

Zuletzt konnte Tröscher einen Heimkehrer vermelden. Michael Lageder hatte 135 Spiele für den SKV bestritten, ehe er 2015 den Verein verließ. Zwischenstationen waren Linz und Lustenau, aber der Kontakt des 30-Jährigen zum SKV, dem er sich stark verbunden sieht, ist nie abgerissen. Nach nunmehr 90 Spielen in der 2. Bundesliga unterschrieb Lageder wieder bei seinem rot-weißen Stammverein. Tröscher braucht ihn als Führungsspieler in der Abwehr.

Auch in der Gegenrichtung hat Tröscher etwas unternommen: Oliver Filip, der beim FC Liefering mit 18 Jahren sein Debüt in der 2. Bundesliga gegeben hatte, wechselt zur Vorwärts. Tröscher schätzt an dem 23-jährigen gebürtigen Steirer dessen Schnelligkeit und Laufwege in die Tiefe der gegnerischen Verteidigung: "Wir freuen uns auf zwei erfolgreiche Jahre", zeigte sich der Manager voller Zuversicht.

Fahrnguber beendet Karriere

Tröschers Wünschen sind finanzielle Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund musste er auch Marcel Monsberger, der von den OÖ. Juniors verliehen war, Lebewohl sagen. Eine weitere Verpflichtung überstieg die finanziellen Möglichkeiten des Klubs, musste Tröscher einbekennen. Nicht mehr ins Vorwärts-Trikot schlüpfen auch Bojan Mustecic, dessen Vertrag nicht verlängert wird, und Sascha Fahrngruber, der seine Fußballerlaufbahn mit 32 Jahren beendet. Weitere Abgänge sind Rahman Jawadi, Benedikt Tober und Michael Drga, der vom SKU Amstetten zur Vorwärts gewechselt hatte. (feh)