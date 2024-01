Stramme Wadln und ein großes Herz für Jannik

Der Geschäftsführer der Breuer & Schimpfhuber Gastrotechnik benötigte dafür 40 Stunden und 56 Minuten. Start und Ziel waren in Silvi Marina an der Adriaküste in der Nähe von Pescara. An den beiden Renntagen gönnte sich Schimpfhuber nur zweimal 45 Minuten lang Ruhe und Schlaf.

Die Strapazen nahm er für den achtjährigen Jannik Schäfer auf sich. Dieser leidet an der sehr seltenen Erkrankung Muskeldystrophie Typ Duchenne. Die Behandlung ist nur wenig erforscht, sehr kostspielig und zeitaufwendig. Als Schimpfhuber davon erfuhr, hatte er einen Vorsatz: Aus einer Kombination von gefahrenen Kilometern und Höhenmetern quer durch Italien wollte er für Jannik eine Geldspende generieren. Diese ergab nach der Zieleinfahrt die stolze Summe von 5625 Euro.

Bei einer Feier im Gasthof Alpenblick überreichte er Jannik und seinen Eltern nun den Scheck. Für sie war es ein rührendes Geschenk, denn mit dieser Summe sind weitere Behandlungen für eine hoffnungsvolle Zukunft gesichert.

