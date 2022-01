Staudinger Bau wird neuer Postpartner im Stiftsort

Mitte Oktober hatte Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP) zur Krisensitzung gebeten, nachdem er von den Schließungsplänen der Post AG erfahren hatte. Seither liefen hinter den Kulissen fieberhafte Gespräche, wie die Schließung der Filiale am Kremsmünsterer Marktplatz in letzter Minute doch noch verhindert werden könnte. Mittlerweile steht fest: Die laut Post seit Jahren nicht wirtschaftlich zu führende Filiale, für die am 15. Oktober des Vorjahres der Antrag auf Schließung gestellt wurde, schließt mit 11. Februar endgültig ihre Pforten. Die Gespräche der vergangenen drei Monate zwischen Marktgemeinde und Österreichischer Post AG blieben damit ergebnislos, was eine Fortführung durch die Post betrifft.

Da es sich jedoch um eine sehr wichtige Infrastruktur-Einrichtung in und für Kremsmünster handelt, wurde parallel dazu emsig nach einem willigen und passenden Postpartner Ausschau gehalten. Dieser wurde nun gefunden: Nur drei Tage nach der Filialschließung wird die im Marktzentrum beheimatete Firma Staudinger Bau in der Franz-Hönig-Straße 5 die Aufgaben der Post-Geschäftsstelle übernehmen. Die Infrastruktur-Einrichtung bleibt damit weiterhin im unmittelbaren Einzugsbereich zwischen Marktplatz und Rathausplatz bestehen.