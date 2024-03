SOS in den Meeresfluten

Sowohl in der Luft als auch auf der Erde und dem Wasser sind die Rotjacken in ihrem Element. Rotkreuz-Leute aus den Bezirken Steyr und Steyr-Land studierten in ihrer Freizeit die Mitternachtseinlage als "Baywatch" für die "Red-Cross-Night" am Samstag im Stadtsaal Steyr ein. Die Leute am Strandparkett, darunter die ausnahmsweise nicht alarmierten Blaulichter Stadtpolizeikommandant Christian Moser und Bezirksfeuerwehrkommandant Steyr-Land Wolfgang Mayr, waren vom Rettungseinsatz im Wellengang begeistert. Beifall klatschten auch Nationalrätin Katharina Werner und Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu ihren tanzenden Kameraden beim Roten Kreuz, wo sie selbst freiwillig tätig sind. Begeistert von der künstlerischen Ader seiner Einsatzkräfte in der Region Steyr war auch der stellvertrende Landesrettungskommandant Markus Brunner. Bezirksstellenleiter Urban Schneeweiß wünschte den Ballgästen – unter ihnen Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, die Vizebürgermeister Anna-Maria Demmelmayr und Michael Schodermayr sowie Gemeinderäte Uwe Pichler, Markus Spöck und Ehefrau Barbara Spöck (Bezirkshauptfrau und Rotkreuz-Chefin von Steyr-Land) – zur Begrüßung eine "berauschende Ballnacht" und war von seinem Versprecher selbst belustigt: "Nein, so war’s aber nicht gemeint!" Ronald Freudenthaller, der Leiter des Kriseninterventionsteams des RK Steyr, hatte für Ballorganisator Simon Großbichler die Weinbar bestückt – und das Publikum verstand es, die edlen Tropfen auch richtig zu genießen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer