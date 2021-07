QR-Code und 3G-Regel: Dann soll an der "Volxroad" ein Fußballfest steigen

"Hauptsache wir spielen endlich wieder vor unserem großartigen Heimpublikum!" – Das ist der Grundtenor in der Vorwärts-Kabine vor der morgigen Begegnung mit Blau-Weiß Linz zur Frühschoppenzeit im Steyrer Stadion. Dass das Match gegen den Erz- und Derbygegner kein Sonntagsspaziergang über den neu verlegten Stadionrasen wird, weiß die Elf von Trainer Andreas Milot ohnehin. "Die Statistik schaut ja für uns nicht gerade berauschend aus", sagt Milot, "aber wir werden alles in das Spiel reinwerfen, um eine Überraschung zu schaffen". Und dann seien ja da auch noch die Fans, die nach langer Corona-Sperre wieder ins Stadion dürfen. Die Tore öffnen sich um 9 Uhr, dann müssen die Fußballanhänger Checkpoints absolvieren, an denen die 3Gs (geimpft, getestet, genesen) überprüft und jeder Besucher mit einem QR-Code erfasst wird. Für die zur Pandemiebekämpfung unerlässliche Prozedur beim Einlass entschädigt dann ein ganztägiges Fußballfest. Die rot-weißen Caterer lassen sich zur Verköstigung und Bewirtung der Stadiongäste einiges an Schmankerln einfallen. Nachmittags wird dann um 13 Uhr das erste Match der Steyrer Damenelf gegen die Spielgemeinschaft Kleinmünchen/BW Linz angepfiffen. Auf der Sitzplatztribüne herrscht freie Platzwahl, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.