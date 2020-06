Podcast als Trost für Theater, das nie eine Premiere erlebte

Vom Skript über den Ticketverkauf bis zum Catering des Premierenabends müssen die Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrganges der HLW Haag beim Vertiefungsprojekt "Kreativität, Innovation, Motivation" jeden Handgriff bei einem Bühnenstück selber machen. Das gelang auch, im Frühjahr bahnte sich ein Renner an Vorverkaufs- und Abendkasse an. Aber die jungen Theatermacher mussten schnell in ein anderes Fach wechseln: Krisenmanagement. Das Musical "Wonderland in Alice", wo die Handlung des Filmklassikers in die Abenteuer im Kopf des Mädchens umgedreht wird, musste am Vortag des Corona-Lockdowns abgesagt werden. "Der Frust saß tief bei allen Akteuren", sagt Direktorin Waltraud Ehmayr. Die Tragödie, dass die Lehrer ein Schultheater wohl gut benoteten, das dann gestrichen wurde, hatte letztendlich doch ein gutes Ende. Unter 73 Schulen reichte die Direktorin das Musical als Projekt ein, nachdem zuvor davon ein Podcast der Tonspur angefertigt worden war. Das pfiffige psychedelische Stück wurde gewürdigt: Die Jury sprach der HLW aus Haag beim Kreativwettbewerb einen Siegertitel beim "projekt europa" mit 500 Euro Preisgeld zu.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at