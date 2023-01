Nikolas Polster verstärkt Vorwärts im Tor

Eine Verstärkung auf der Torhüter-Position hat sich der SK BMD Vorwärts Steyr vom Bundesliga-Dritten Lask geholt. Der 20-jährige Nikolas Polster kommt als Kooperationsspieler bis Sommer zu den Rot-Weißen. Er soll die verletzungsbedingten Ausfälle von Valerian Hüttner und Marvin Ravlija kompensieren.

Eingefädelt hat die Kooperation mit den Linzern Torwarttrainer Reinhard Großalber. Er hat die weiterhin guten Kontakte zu seinem Ex-Klub geschickt eingesetzt.

„Polster ist ein hochveranlagter Keeper und wird nicht umsonst als das österreichische Torhütertalent gehandelt“, sagt Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter des SKV über den aktuellen U21-Nationalteamtorman: „Mit der Kooperation können wir eine Win-Win-Win Situation kreieren: Wir erhalten sofort zusätzliche Qualität auf einer Position, die wir verstärken wollten, der Spieler erhält Spielpraxis auf hohem Niveau und der LASK schafft für ihn eine Plattform für den nächsten Entwicklungsschritt.“

Polster begann seine Karriere bei Rapid Wien, hat bereits Einsätze in drei Nachwuchs-Nationalteams (U17, U18, U21) absolviert und kam in der laufenden Saison in der Regionalliga Mitte bei den LASK Amateuren zum Einsatz.

