Maric bleibt Rot-Weißer

Der 22-jährige Steyrer hatte bereits mit fünf Jahren im Vorwärts-Nachwuchs begonnen, war zwischenzeitlich auf Leihbasis zu Bewegung Steyr gewechselt und ist seit Juli 2019 wieder zurück beim SKV.

In dieser Saison hatte ihn eine schwere, in der 6. Runde erlittene Knieverletzung großteils zum Zuschauen gezwungen. "Mittlerweile geht es meinem Knie richtig gut", sagt Maric, der sich wieder im Stammkader von Trainer Daniel Madlener etablieren will: "Mein spezieller Dank gilt unserem Physioteam, das unglaubliche Arbeit geleistet hat."