Lenker landete im Straßengraben

Der Mann war auf der Steyrtal-Bundesstraße (B140) unterwegs, als er ein vor ihm fahrendes Sattelzugfahrzeug samt Aufleger überholen wollte.

Dabei kollidierte das Motorrad des 59-Jährigen seitlich mit einem entgegenkommenden Pritschen-Lastwagen, gelenkt von einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf. Der Linzer kam am Gegenverkehrsstreifen zu Sturz, schlitterte über den Steyrtalradweg und blieb schwer verletzt im Straßengraben liegen. Der Motorradfahrer war zwar ansprechbar, musste aber nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems geflogen werden.