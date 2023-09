Klagenfurts sterbender Schwan rettete ein Remis

Dar war schon jede Menge Frust im Spiel der rot-weißen Heimelf nach Wiederanpfiff und der 1:0-Halbzeitführung des ASK Klagenfurt. Wieder war ein Pass viel zu ungenau und Bernhard Nössler, der Tormann der Kärntner, konnte den viel zu weit in den Strafraum gespielten Ball locker abräumen. Der Schiedsrichter hätte dem Stürmer der Steyrer, der dem Goalie in die Quere schritt und ihn rempelte, wie des Öfteren in diesem Match die Gelbe Karte wegen Unsportlichkeit zeigen müssen. Aber was tat Nössler: Er ging zu Boden, rührte sich dann lange nicht mehr auf dem Rasen. Auch im Stadttheater gleich neben dem Stadion hätte es Buhrufe zur Schauspielleistung des sterbenden Schwans gegeben. Und die Vorwärts-Fans auf der Südtribüne waren erst recht erbarmungslose Kritiker. Für jeden Goalie, der die Zuseher hinter dem Netz seines Kastens gegen sich aufgebracht hat, ist es schwer, danach die Konzentration zu halten. Auch Nössler, der von den Vorwärts-Fans bei jeder Ballberührung gnadenlos ausgepfiffen wurde, machte dann den Fehler: In der 66. Minute langte er mit den Handschuhen zu, als Oliver Filip und der Ball an ihm und schon an einer wirklichen Torchance vorbei waren, und erfasste den Stürmer am Fuß. Sulejmanovic verwandelte den Penalty sicher zum 1:1 und zur Schadensbegrenzung für den SKV.

Die Offensive bleibt die Baustelle für Trainer Markus Eitl. Nur zwei Torchancen, keine davon zwingend, waren die Ausbeute im Spiel nach vorne gegen den Tabellenletzten. Valerian Hüttner musste sogar mit einer Glanzparade den einen Punkt retten.

