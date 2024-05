Apothekerin erklärt, wie man Nagelpilz wieder loswerden kann

Was relativ harmlos klingt, sollte aber keineswegs auf die leichte Schulter genommen oder unter Nagellack "versteckt" werden, sagt Pharmazeutin Elisabeth Rieder von der Maut-Turm-Apotheke in Timelkam. Nagelpilz ist nicht selten. Zwölf bis 17 Prozent der Erwachsenen laborieren daran. Die Zehennägel sind viermal so häufig betroffen wie Fingernägel, weil sich Nagelpilz in Schuhen und Socken besonders wohl fühlt. Und: Nagelpilz ist ansteckend und kann durch Haut- ode Nagelschüppchen übertragen