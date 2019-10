Die "West Side Story" bringen die Musical-Festspiele Bad Hall diesen Herbst auf die Bühne. Das bewegte Werk aus der Feder von Leonard Bernstein wird im Stadttheater aufgeführt, und zwar insgesamt zehn Mal. Premiere ist am Samstag, 12. Oktober.

Die Geschichte des Stücks ist weltbekannt: Zwei Jugendbanden treten in Manhattan zum letzten großen Kampf gegeneinander an. Ehe Jets und Sharks tatsächlich aufeinandertreffen, verliebt sich Tony, ein Jet, in die Schwester von Sharks-Boss Bernardo. Als Tony kurz später Bernardo im Kampf tötet, hat das Unglück längst seinen Lauf genommen.

Bei der mit Spannung erwarteten Produktion handelt es sich um eine Kooperation mit der Musical Theatre Academy und dem PMI-Institut der Musikschule Puchenau. Die musikalische Leitung liegt in Händen von Walter Rescheneder. Für Regie und Choreografie zeichnet Daniel Morales Perez verantwortlich. In die Hauptrollen schlüpfen Gernot Romic, Anna Magdalena Auzinger, Johannes Nepomuk und Damian Cortez.

Hier alle Aufführungen auf einen Blick:

Samstag, 12. Oktober 19.30 Uhr

Samstag, 19. Oktober 19.30 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 17.00 Uhr

Samstag, 2. November 19.30 Uhr

Sonntag, 3. November 17.00 Uhr

Freitag, 8. November 19.30 Uhr

Samstag, 9. November 19.30 Uhr

Sonntag, 10. November 17.00 Uhr

Freitag, 15. November 19.30 Uhr

Samstag, 16. November 19.30 Uhr



Karten gibt es im Bad Haller Bürgerservice-Büro, Tel. (07258) 7755-0 bzw. im Internet auf www.stadttheater-badhall.com