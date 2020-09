Faustschlag nach Streit unter Asylwerbern

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, waren die beiden Männer aus Afghanistan, 20 und 33 Jahre alt, am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in ihrer Unterkunft in Bad Hall in eine vorerst wörtliche Auseinandersetzung geraten. Im Verlauf des Streites versetzte der 33-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Er wurde vorübergehend festgenommen und bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab beim Täter einen Wert von 1,82 Promille.