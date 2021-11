Familienstreit eskalierte: Zwei Verletzte in Steyr

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist ein Zwist zwischen einem 45-Jährigen und einem 23-Jährigen am Samstagabend in Steyr. Offenbar hatte der ältere der beiden dem jüngeren via Textnachrichten gedroht, einige seiner männlichen Verwandten umzubringen, bevor er mit einem Küchenmesser bewaffnet zur Wohnadresse des jungen Mannes kam und auch ihn bedrohte. Besagte Verwandte hatten sich bereits vor dem Haus versammelt, als der 45-Jährige gegen 22 Uhr dort ankam.

Es kam zu einer Rauferei zwischen ihm und zwei Verwandten, wobei dem Bewaffneten das Messer mit einem Holzbrett aus der Hand geschlagen wurde. Der 45-Jährige und ein weiterer Beteiligter kamen bei der Rauferei zu Sturz und zogen sich dadurch Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Als die Polizei gegen 22:30 Uhr am Tatort eintraf, stand der 45-Jährige mit einem blutenden Wunde am Kopf vor dem Hauseingang, um ihn herum zwölf bis 15 Männer türkischer Abstammung. Den Beamte gelang es, die aufgebrachten Familienmitglieder zu beruhigen und zu trennen. Die Tatwaffe war nicht mehr auffindbar.

Der Türke verweigerte bei der Polizei jegliche Aussage mit der Begründung, dass es sich um eine Familienangelegenheit handle. Ein freiwilliger Alkotest ergab 1,24 Promille. Er wurde ins Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.