Eine lange Nacht der Blasmusik am Steyrer Stadtplatz

27 Kapellen des Bezirks Steyr sowie zahlreiche Jugendorchester verwandeln das historische Zentrum an diesem Tag in eine riesige Bühne. Zeitgleich starten die Blasmusik-Ensembles an unterschiedlichen Plätzen mit ihren Programmen: Neben der Hauptbühne am Stadtplatz mit dem Auftritt der Jugendorchester des Bezirkes konzertiert eine Vielzahl von Musikvereinen am Grünmarkt, in der Enge und beim Gasthof Schwechater. Ab 17.30 Uhr folgt der Einmarsch der Musikkapellen mit ausgewählten und beeindruckenden Marschshows am Stadtplatz. Feierlicher Höhepunkt des Spektakels ist der Festakt mit 27 Musikvereinen um 19 Uhr, gefolgt vom "Grande Finale" mit einem Konzert der Spitzenklasse mit "Brassiv" und "Pleiten, Blech und Pannen". Eintritt sind freiwillige Spenden.