"Beste Saisonleistung": Vorwärts Steyr kassierte im Derby bittere Pleite

Der erste Auswärtssieg in dieser Saison Mitte der Woche bei den WAC Amateuren hatte die Hoffnungen der Fans des SK BMD Vorwärts Steyr in die Höhe schnellen lassen. Nach dem 0:3 im Derby bei Vöcklamarkt sind diese allerdings wieder auf dem Boden der Realität gelandet: Die neu formierten Rot-Weißen sind weiterhin keine gefährliche Auswärtself. Wobei Trainer Markus Eitl relativiert: "Das war unsere bisher beste Saisonleistung." Das frühe 0:1 habe seiner Elf aber nicht in die Karten gespielt, denn danach habe Vöcklamarkt kompakt verteidigt. "Und mit dem vierten Schuss auf unser Tor ist bereits das 3:0 gefallen."

Im Hausruckviertel gerieten die Steyrer nach einem Treffer von Umberto Gruber bereits in der dritten Minute in Rückstand. Danach legten die Hausherren ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. Das bescherte dem SKV zwar mehr Spielanteile, richtig zwingend vor dem gegnerischen Tor wurde die Elf von Markus Eitl jedoch nicht.

Vöcklamarkt hingegen kam im Konter teils gefährlich vor das Gehäuse von Valerian Hüttner. Nachdem dieser Mitte der ersten Hälfte per Fußreflex noch das 0:2 verhindern konnte, bezwang Toni Mestrovic den Vorwärts-Schlussmann in der 28. Minute dann doch. Knapp vor der Pause wurde ein Elfmeter für Vorwärts nach Foul an Hamza Ech Cheikh aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. So traf Michael Eberl gegen anstürmende Steyrer in der 79. Minute zum 3:0-Endstand. Die Rote Karte nach einer Tätlichkeit für Ech Cheikh kurz vor Ende war eine bittere Draufgabe.

Vorwärts liegt damit nach neun Runden mit 16 Zählern und einem Torverhältnis von 9:9 auf dem fünften Rang, sieben Zähler hinter Spitzenreiter Wels.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner