Achathaler kämpft für die VP um das Bürgermeisteramt

Sie soll damit in die Fußstapfen von Bürgermeister Karl Mayr treten, der vor sechs Jahren bei der Direktwahl zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen konnte.

Achathaler ist seit 2015 Vizebürgermeisterin. Sie hat den Ausschuss für Schule, Kindergarten, Familie, Integration, Kultur- und Sportangelegenheiten inne. "Ich freue mich über das Vertrauen. Meine künftigen Aufgaben werde ich mit Engagement und meinen vielseitigen Kompetenzen durchführen", sagt Achathaler, die sich vor allem dafür einsetzen will, Frauen dafür zu gewinnen, sich verstärkt in der lokalen Politik einzubringen, um am kommunalpolitischen Geschehen mitzuwirken.