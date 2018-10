Verletzter wurde nach Absturz vom Schieferstein 250 Meter weit abgeseilt

LOSENSTEIN. Die Bergrettung Steyr-Losenstein musste am Wochenende einen Steyrer aufwändig im steilen Gelände bergen. Böiger Wind hatte einen Hubschraubereinsatz vereitelt. Die Bergretter mussten damit innerhalb eines Monats zu bereits sechs Einsätzen ausrücken.

Kurt Weymayer von der Bergrettund Steyr-Losenstein Bild: Privat

„Heuer ist für uns ein starkes Jahr“, sagt Kurt Weymeyer, Ortsstellenleiter der Bergrettung Steyr-Losenstein, „wir hatten bereits mindestens 15 Einsätze, sechs davon innerhalb der vergangenen vier Wochen.“

Erst am Wochenende sind wieder zehn der 30 aktiven Retter der Ortsgruppe am Schieferstein gefordert gewesen. Ein 54-jähriger Steyrer, der das traumhafte Oktoberwetter für eine Überschreitung nutzen wollte, war 15 Meter abgestürzt und hatte sich dabei einen offenen Oberarmbruch zugezogen. „Die Hubschrauberbergung per Seil hat aufgrund des böigen Windes abgebrochen werden müssen“, berichtet Weymeyer. Die Bergretter seilten den Schwerverletzten daraufhin rund 250 Meter durch steiles Gelände ab und brachten ihn zur Landestelle, von wo der Mann zum Landeskrankenhaus Steyr geflogen wurde.

