1200 Gäste schauten sich das neue Maschinenring-Büro an

Rundum gelungen war das Mitgliederfest des Maschinenrings Pyhrn-Eisenwurzen am vergangenen Sonntag. In der neuen Zentrale aus 400 Festmetern Holz nahe der B122 in der Gemeinde Adlwang sind die vier Maschinenring-Organisationen Kremstal-Windischgarsten, Steyr-Ennstal, Steyr-Nord und Steyr-West-Steyrtal unter einem Dach vereint. 24 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich um mehr als 2700 Mitglieder in 44 Gemeinden. Geschäftsführer Gottfried Straßmayr wurde für sein 40-jähriges Dienstjubiläum beim Maschinenring geehrt. Er wird im nächsten Jahr in den Ruhestand wechseln. Pater Siegfried Eder vom Stift Kremsmünster segnete das Haus und alle Büroräumlichkeiten.

Pater Siegfried Eder segnete das neue Holzhaus in Adlwang. Bild: Franz Braunsberger

Bei den vier Generalversammlungen wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Im Bezirk Kirchdorf legte Obfrau Anna Atzlinger ihr Amt nach insgesamt 26 Jahren Vorstandstätigkeit, davon acht Jahre als Obfrau, zurück und übergab ihre Funktion an die frisch gewählte Obfrau Barbara Berger vulgo Oberpichl. Die neue Obfrau kommt aus Edlbach und bewirtschaftet mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb im Nebenerwerb.

Begleitet vom Musikverein Hilbern inspizierten 1200 Besucher den neuen Standort beim Tag der offenen Tür und genossen ein Familienfest mit buntem Programm und regionalen Köstlichkeiten. Beim Traktor-Pulling ließen starke Frauen und Männer die Muskeln spielen: Insgesamt 20 Gruppen ritterten um den Sieg. Auf dem Stockerl landete die Gruppe Mühlbach, "SAME" aus Grünburg, und Sieger in einer Zeit von 14,99 Sekunden wurde die Seniorengruppe der Landjugend Molln.

Beim Traktor-Pulling war rohe Kraft gefragt. Bild: Franz Braunsberger

Der Maschinenring liefert unter anderem neben technischen Großgeräten im Agrar- und Forstbereich bei Bedarf auch das passende Personal für Kunden, räumt Straßen und Gehwege im Winter und stellt Bioenergie zur Verfügung. Näheres auf der Webseite: www.maschinenring.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst