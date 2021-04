Spaziergänger am Linzer Freinberg 50 Meter abgestürzt

Der Mann rutschte um 17.00 Uhr auf dem Wanderweg bei der Franz-Josefs-Warte im Bereich der Tunnelbaustelle aus und fiel hinab. Er landete auf einem Steinschlagnetz und kam dort verletzt zum Liegen. Um 20.10 Uhr hörten Bauarbeiter seine Schreie und wählten den Notruf.

Der 30-Jährige befand sich mitten im Steilhang, was seine Bergung erschwerte. Die Feuerwehr brachte ihn mit der Bergungstrage sicher nach unten, wo ihn Notarzt und Rotes Kreuz um 22.20 Uhr übernahmen. Der Linzer konnte sich an den Sturz nicht erinnern, er wusste nur, dass er am Wanderweg mit einem Fuß weggerutscht war und im Steilhang wieder zu sich kam. Er wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht.