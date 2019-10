Sechs Drogen-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Bei diesen wurden sechs Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Eine Lenkerin wurde in Linz, zwei Lenker im Bezirk Gmunden und drei in der Stadt Wels angehalten. In Wels hatten zudem zwei der Drogenlenker keinen gültigen Führerschein.

Die Drogenlenkerin und ihre männlichen Kollegen wurden einem Arzt vorgeführt und für nicht fahrfähig befunden. Anschließend wurde bei allen eine Blutabnahme durchgeführt und das Blut der Gerichtsmedizin zur Auswertung übermittelt.

Die Führerscheine wurden, sofern vorhanden, an Ort und Stelle abgenommen, zudem wurden die betroffenen Personen angezeigt.