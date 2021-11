Scharfe 2G-Polizeikontrolle im größten Einkaufszentrum von Vöcklabruck

Im Vöcklabrucker Einkaufszentrum Varena führte die Polizei gestern Vormittag überraschend 2G-Kontrollen durch. Sechs Mann der in Linz stationierten Bereitschaftspolizei überprüften sowohl Kunden als auch Personal der Handels- und Dienstleistungsbetriebe. Die Beamten waren freundlich, aber auch konsequent. Besonderes Augenmerk legten sie auf Gastronomiebetriebe und Friseurläden.

Die meisten überprüften Personen reagierten mit Verständnis und Geduld. "Ich habe kein Problem mit der Kontrolle", sagte beispielsweise Werner Ganglberger aus Feldkirchen an der Donau, der seinen Impfpass herzeigen musste, als er in einem Café saß. "Die Corona-Maßnahmen bringen ja nur etwas, wenn die Menschen sie auch einhalten."

"Ich bin Krankenschwester"

In einem Friseurladen zeigte eine Kundin sogar Zufriedenheit. "Ich bin Krankenschwester und für jede Maßnahme dankbar, die dazu beiträgt, diese Pandemie zu beenden", sagte sie. Vereinzelt murrten Kunden auch, die von der Polizei überprüft wurden. "Solche Reaktionen sind wir gewöhnt, das gehört zu unserer Arbeit dazu", sagt Polizeisprecher Michael Babl. "Über eine Verkehrskontrolle freut sich ja auch nicht jeder."

Zu beanstanden gab es für die Polizei im Einkaufszentrum überraschenderweise nichts. Einige Kunden ohne Masken gingen zwar rasch in Richtung Ausgang, als sie die Polizei von weitem sahen. Doch keine einzige Person wurde ohne 2G-Nachweis angetroffen. Die Sicherheitsbeamten erklärten sich das auch mit dem Zeitpunkt der Kontrollen. Am späten Vormittag sind vor allem Pensionisten im Vöcklabrucker Einkaufszentrum. Jene Bevölkerungsgruppe, in der die Impfquote am höchsten ist.

"Suchen zuerst das Gespräch"

Doch auch Menschen ohne 2G-Nachweis wären nicht sofort angezeigt worden. "Wir suchen zuerst immer das Gespräch", sagt Polizei-Sprecher Babl. "Wer das Einkaufszentrum sofort verlässt, weil er weder geimpft noch genesen ist, muss nicht angezeigt werden."

Varena-Center-Manager Thomas Krötzl, der über den Polizeieinsatz nicht vorinformiert worden war, begrüßte die Kontrolle. "Sie dient am Ende ja der Sicherheit unserer Kunden", sagt er. "Unser eigener Sicherheitsdienst ist auch angewiesen, die Einhaltung der Maskenpflicht zu überprüfen. Falls jemand ohne angetroffen wird, reicht meistens der Hinweis schon. Wer die Maske trotzdem verweigert, wird des Gebäudes verwiesen."