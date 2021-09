Wahl-Resümee: Von erfreulich bis keine Luftsprünge

"Das Ergebnis ist sehr erfreulich", kommentiert Bezirksparteiobmann Christian Mader das leichte Plus von 0,83 Prozent. Der Schlatter Bürgermeister wird wie die Spitzenkandidatin Elisabeth Gneißl aus Frankenburg ziemlich fix in den Landtag einziehen. "Keine Luftsprünge" macht SP-Bezirksvorsitzende Doris Margreiter, die trotz einiger Lichtblicke enttäuscht ist. "Wir müssen nach vorne schauen und die weißen Flecken beseitigen." Ihr Landtagsmandat scheint abgesichert zu sein. FP-Bezirksobmann Gerhard Kaniak spricht trotz Verluste von einem "respektablen Ergebnis". Drei FP-Kandidaten haben es in eine Bürgermeister-Stichwahl geschafft. "Wir werden alles unternehmen, dass wir vielleicht ein blaues Wunder erreichen." "Alles in allem ein großartiges Ergebnis für die Grünen im Bezirk", frohlockt Bezirkssprecherin Claudia Hauschildt-Buschberger. Die Grünen sind künftig in 25 Gemeinden vertreten, mit Rudi Hemetsberger zieht ein Grüner in den Landtag ein.