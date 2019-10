Vöcklabruck zeichnet Unternehmen aus

Ein besonderes Geschenk gab es für das Vöcklabrucker Unternehmen Eiblmayr-Wolfsegger zum 115-jährigen Bestehen: Die Stadtgemeinde dankte dem Traditionsunternehmen mit der Wirtschaftsmedaille in Gold.

Mit 25 Arbeitern begann Johann Eiblmayr 1904. Heute arbeiten 169 Mitarbeiter aus den Berufsgruppen Bau, Zimmerei, Dachdeckerei und Spenglerei am Firmensitz in Vöcklabruck sowie in den Filialen in Linz und Atzbach und erwirtschaften einen wesentlichen Teil des Umsatzes durch die schlüsselfertige Errichtung von Wohnanlagen, Bürohäusern, Gewerbe- und Einkaufszentren sowie Industrieanlagen.

In der Firmengeschichte wurden mehr als 500 Lehrlinge zu Fachkräften ausgebildet. Derzeit gibt es zwei Zimmerer- und drei Maurerlehrlinge.

Bürgermeister Herbert Brunsteiner (ÖVP) gratulierte in seiner Laudatio zur langjährigen Tradition des Unternehmens Eiblmayr-Wolfsegger und wünschte den Verantwortlichen weiterhin eine gute Wirtschaftsentwicklung.

