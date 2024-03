Unfall auf der B145: Kleinbus krachte gegen Lärmschutzwand

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen am Mittwoch um die Mittagszeit auf der B145 im Gemeindegebiet von Bad Ischl (Bezirk Gmunden) im Einsatz: Der Lenker eines Kleinbusses hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war gegen die Leitschiene gekracht und mehrere Meter die Lärmschutzwand entlanggeschlittert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hecktür und die Seitentüre aus der Karosserie gerissen. Einige Teile durchbohrten auch die Lärmschutzwand.

Die Lärmschutzwand wurde auf einer Länge von mehreren Metern beschädigt. Bild: www.ff-badischl.at

Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst versorgt und in das Krankenhaus Bad Ischl gebracht werden musste. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwache Rettenbach-Steinfeld-Hinterstein und der dritte Bereitschaftszug der Hauptfeuerwache Bad Ischl an. Die Kameraden beseitigten Metallgegenstände, banden ausgelaufene Betriebsmittel und säuberten die Einsatzstelle. Während der Arbeiten war die B145 für kurze Zeit nur einspurig befahrbar, teilte die Feuerwehr Bad Ischl am Mittwochabend mit.

