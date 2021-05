Tricks und das Originalrezept für die Frankenburger Bratknödel verraten

Um ihre Tricks und das Originalrezept weiterzugeben, aber auch zum Beweis, dass sie es noch können, wuzelten einige Expertinnen die echten Frankenburger Bratknödel im Alten- und Pflegeheim. Eine rundum gelungene Aktion, die allen Freude machte.

"Die echten Frankenburger Bratknödel sind ein Gedicht!" Das wissen auch die Bewohner des Alten- und Pflegeheims. Daher findet sich dieses Frankenburger Traditionsgericht auch regelmäßig am Speiseplan der "Gesunden Küche", wird es doch mit vitaminreichem Sauerkraut und würzigem Rahmkren serviert. Waren die Hascheeknödel im Strudelteig früher oft eine gern gesehene und einfache Resteverwertung, so gibt es dennoch einiges in der Zubereitung zu beachten.

Tipp: Kernfett und Paprika

Um die Tricks und Vorteile weiterzugeben, und zum Beweis des eigenen Könnens hat nun eine Gruppe von Bewohnerinnen des Altenheims zusammen mit dem Personal Bratknödel fürs Abendessen selbst gemacht. Vormittags war die Füllung aus gemischtem Faschierten dran, deren Geheimnis ein Anteil Kernfett und eine gehörige Prise Paprika sind. Fachgerecht wurden sie zu den kleinen Kugerln geformt, die in Frankenburg alle kennen. Am Nachmittag wurden sie dann in den Teig gedreht, der nur aus Mehl, Wasser, ein bisschen Öl und Salz besteht.

Frau Polt war zu einer Zeit Wirtin am Riegl, als es noch regelmäßig Bratknödelpartien gab. Die kulinarische Expertin hat die Frankenburger Bratknödel sogar auf der Traunsteinhütte populär gemacht. Frau Schwamberger aus Ampflwang hatte in Frankenburg gearbeitet und wusste, wie die Knödel vor dem Ins-Wasser-Geben noch einmal gewuzelt werden, damit sie nicht aufreißen.

Dass die echten Frankenburger Bratknödel immer schmecken, weiß Manuela Winklinger, die Leiterin des Frankenburger Alten- und Pflegeheims, die sich über solche Initiativen besonders freut: "Hascheeknödel sind auch gut, doch dann wünschen sich die Bewohnerinnen und Bewohner fürs nächste Mal wieder die echten Frankenburger Bratknödel, die mit viel Paprika drin."