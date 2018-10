Unbekannter Täter brach in Volksschule Ohlsdorf ein

OHLSDORF. Ein Einbrecher verschaffte sich am Wochenende Zutritt in die Volksschule Ohlsdorf.

(Symbolbild) Bild: Colourbox

Ein bislang unbekannter Täter brach am vergangenen Wochenende in eine Volksschule in Ohlsdorf ein. Der Täter schlug mit einem Stein zwei Fensterscheiben ein, um in das Innere der Schule zu gelangen.

Im Innenbereich beschädigte er mehrere Türen und stahl Bargeldbeträge und Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe.

Die Polizeiinspektion Gmunden bittet unter der Telefonnummer 059 133 4100 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema