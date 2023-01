Stadtpolizei zieht Bilanz

Gerald Klement, Kommandant der Stadtpolizei Vöcklabruck, zieht eine positive Bilanz des abgelaufenen Jahres. Egal, ob es darum geht, Unfallhergänge zu klären oder nach abgängigen Personen zu suchen: Die drei Damen und vier Herren des Stadtpolizeiteams sehen sich als Freund und Helfer der Bevölkerung. Sie sicherten täglich vier Schulwege, leisteten Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten, überwachten 2022 elf Demonstrationen und gingen Beschwerden nach. "Ein großes Thema ist leider der Vandalismus", berichtet Klement.

Auch die Geschwindigkeitsüberwachung fällt ins Aufgabengebiet der Stadtpolizei. Insgesamt, so Klement lobend, werde in der Innenstadt langsamer als früher gefahren, was sich auch an der geringeren Zahl der Übertretungen festmachen lasse.

111 Verlustanzeigen über verlorene Gegenstände wurden im Vorjahr ausgestellt und 291 Funde entgegengenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.