Regatta-Visionäre Reiter und Hauser verabschiedet

Die Vollversammlung des Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau (Regatta) stand ganz im Zeichen des Rückzugs der Langzeitfunktionäre Johann Reiter und Franz Hauser. Seit dem Jahr 2000 bauten die beiden eine der erfolgreichsten Leader-Regionen auf. Mehr als 200 Förderprojekte wurden seit 2002 für die Region Attersee-Attergau verwirklicht. "Eine großartige Bilanz, auf die ihr stolz sein könnt", meinte EU-Abg. Angelika Winzig. Landesrat Max Hiegelsberger lobte die Pionierarbeit. "Ihr wart beide Visionäre."

Die Vizebürgermeisterin von St. Georgen, Maria Staufer, wurde zur neuen Regatta-Obfrau gewählt. "Ich trete in große Fußstapfen, aber ich werde den Weg des Gemeinsam-Segel-Setzens konsequent fortsetzen", versprach die neue Regatta-Obfrau. Bürgermeisterin Nicole Eder aus Steinbach und Bürgermeister Ernst Pachler aus Berg sind ihre Stellvertreter. Neu in den Vorstand bzw. in das Projektauswahlgremium wurden Seewalchens neuer Bürgermeister Gerald Egger und Andrea Schoßleitner aus Berg im Attergau gewählt.