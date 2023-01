Opfer getreten, obwohl es bewusstlos am Boden lag

Über eine brutale Kickboxerattacke, die sich in der Nacht auf den 8. Dezember zugetragen hat, berichtet die Polizei am Donnerstag. Ein Mann war in Schwanenstadt auf drei junge Männer im Alter von 20, 23 und 33 Jahren losgegangen. "Brutal und skrupellos", so die Polizei. Ohne ersichtlichen Grund soll der Unbekannte seinen Opfer massive Faustschläge verpasst haben. Alle drei verloren das Bewusstsein. Einem der hilflosen Opfer versetzte der Angreifer weitere Fußtritte und Schläge. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck entkam dem brutalen Täter.

Sechs Wochen später konnte der Verdächtige ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen arbeitslosen 26-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Er wurde am 20. Jänner festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht.

