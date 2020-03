„Nur gemeinsam können wir die Situation meistern“

„Die Stadtgemeinde Bad Ischl wird alles Notwendige unternehmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, sagt Ines Schiller (SPÖ), Bürgermeisterin von Bad Ischl. „Dazu ist die Mithilfe jeder Bürgerin und jedes Bürgers unserer Stadt Bad Ischl notwendig.“ Schiller appelliert an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte in nächster Zeit so gering als möglich zu halten und die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen soweit als möglich zu treffen. „Nur gemeinsam können wir diese Situation meistern,“ so Schiller.

Bad Ischl hat bereits gestern alle städtischen Veranstaltungen bis vorläufig 3. April abgesagt. Der Wochenmarkt wird weiter stattfinden, da dieser zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung dient. Alle geplanten Bürgermeistergespräche und Gespräche am Wochenmarkt werden aber mit Bitte um Verständnis für die außergewöhnliche Situation bis auf Weiteres verschoben. Private Veranstalter, egal ob aus Kultur und Sport oder anderen Bereichen, unterliegen den Vorgaben der Bundesregierung und der Ämter und Behörden.

Besuche in den Alten- und Pflegeheimen sind momentan nicht gestattet außer in besonderen Ausnahmesituationen. Die Tagesstätte in der Maxquellgasse hat bis auf weiteres geschlossen. Ab Montag findet in Oberstufen der Schulen kein Unterricht statt, ab Mittwoch in den Pflichtschulen. Betreuungsmöglichkeiten stehen aber zur Verfügung. Details erfahren Eltern in einem Info-Brief.



Schiller appelliert an junge Familien, ihre Kinder zuhause zu betreuen - insbesondere jene mit erhöhtem Ansteckungsrisiko (Husten, Schnupen). „Für Kindergartenkinder, die nicht von zuhause aus betreut werden können, wird aber weiters die Betreuung im Kindergarten angeboten“, verspricht Schiller. „Die Stadtgemeinde Bad Ischl will alles Mögliche dazu beitragen, dass das Erkrankungsrisiko möglichst gering gehalten werden kann.“

Für Angehörige von Risikogruppen, denen empfohlen wird, das Haus nicht verlassen, bieten Stadtgemeinde und Samariterbund (Tel. 06132 / 26 985) ab sofort einen Einkaufsdienst.



Auch die Pfarre Bad Ischl hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Mehrere Gottesdienste oder Pfarrcafés werden abgesagt. Nähere und aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage der Pfarre Bad Ischl (www.pfarre-badischl.at).